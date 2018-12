Izšla nova kompilacija Kočevje Špila

14.12.2018 | 15:15

Na posnetku (od desne): Zoran Bitorajc iz Društva kočevskih glasbenikov, avtor stripa Igor Ribič in Sašo Koprivec, vodja Mansarte oz. kulture v KCK, kjer so novo kompilacijo Kočevje Špila predstavili in kjer so tudi na ogled Ribičevi stripi.

Kočevje - Društvo Kočevskih glasbenikov je včeraj predstavilo svojo novo kompilacijo Kočevje Špila. Kompilacija, s katero nadaljujejo tradicijo predstavljanja kočevskih glasbenikov slovenski javnosti, nosi ime Strip in je že sedma po vrsti.

Na letošnji kompilaciji je 12 avtorskih sklad 12 izvajalcev. Pogoj za sodelovanje na kompilaciji je že od samega začetka, ko so z namenom, da povežejo glasbenike in predstavijo glasbeno dogajanje na Kočevskem v tekočem letu, leta 2012 izdali prvo kompilacijo, da lahko sodelujejo le kočevski glasbeniki oz. skupine, v katerih je vsaj en glasbenik iz Kočevja. Tako se na letošnji kompilaciji predstavlja 10 kočevskih izvajalcev ter dve glasbeni skupini iz Ljubljane, Sketne in 4 Dementions, v katerih pa so tudi glasbeniki iz Kočevja.

Sketne so letos na kompilaciji Društva kočevskih glasbenikov prvič, prav tako sta prvič tudi Nika S in skupina Estrellas, na vseh dosedanjih sedmih komipilacijah pa sta skupina NčOdNč in glasbenik Roman Zupančič. Sicer pa so na letošnji kompilaciji še: Sintetika, Extended Veins, Primož Turk & Skrajneži, Charlie Butter Fly, Joe Krosher in Matthias.

Sestavni del letošnje kompilacije so kratki stripi z glasbeno tematiko. Skupno 16 stripov, ki so na zloženem obojestranskem plakatu priloženi zgoščenki, je po scenariju, ki obsega utrinke iz življenja še neznanih oz. neuveljavljenih glasbenikov, narisal Igor Ribič, otrokom znan kot Ribič Pepe, ki je bil tudi sam glasbenik.

Kompilacija, na kateri so različne zvrsti glasbe, od pop, punk in hard rocka, preko kantavtorske glasbe in jazza, do elektronske glasbe, je izšla v nakladi 500 izvodov, njeno izdajo, ki je že ves čas vezana na čas tik pred iztekom leta, pa je tudi letos podprla Občina Kočevje.

Besedilom in foto: M. L.-S.

