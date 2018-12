Lumpert in Dedić v Novem mestu

14.12.2018 | 15:45

Igor Lumpert (Foto: Igor V.)

Matija Dedić (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Jutri, v soboto, ob 19.30 bosta v okviru Novomeškega abonmaja in cikla Muzika eklektika v Kulturnem centru Janeza Trdine nastopila v New Yorku delujoči novomeški jazzovski saksofonist Igor Lumpert in izjemni zagrebški pianist Matija Dedić, eden izmed najboljših evropskih džez pianistov. Nastopila bosta ob spremljavi ameriške ritem sekcije.