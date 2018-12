Trčili osebno in tovorno vozilo; gorele saje

14.12.2018 | 18:25

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 6.47 sta na avtocesti pri Zalokah v občini Krško, trčili osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, posuli iztekle motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje le-teh, očistili vozišče in nudili pomoč policistom in delavcem Dars-a. Reševalci NMP Krško so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Ob 9.45 so na Golievem trgu v Trebnjem gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom odprli dvoje vrat v stanovanju, pogasili požar v dimniku, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero ter očistili dimnik.

M. L.-S.