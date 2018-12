Novi župan občine Šmarješke Toplice je Marjan Hribar

14.12.2018 | 18:45

Mag. Marjan Hribar se že veseli zmage na županskih volitvah. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šmarješke Toplice - Občinska volilna komisija (OVK) v Šmarjeških Toplicah je danes prejela razsodbo Upravnega sodišča, ki je - kot smo že poročali, ugodilo pritožbi županskega kandidata Marjana Hribarja in odpravilo sklep občinske volilne komisije o razveljavitvi volitev v Beli Cerkvi in ponovitvi volitev to nedeljo.

Kot je za Dolenjski list povedal predsednik OVK mag. Fredi Bančov, so izhajali iz obrazložitve sodbe sodišča in v ponovljenem postopku ponovno obravnavali glasovnico iz Bele Cerkve. Ugotoviti so morali, ali je veljavna ali neveljavna oz. jo v primeru neugotovljenih nepravilnosti razveljaviti. Tako so jo šteli za neveljavno. Volitev v Beli Cerkvi ne bo.

Spomnimo - gre za glasovnico, na kateri naj bi volivka že obkrožila izbranega kandidata, nato pa naj bi njen sorodnik njeno izbiro prečrtal, obkrožil drugega kandidata, listič zmečkal in ga vložil v volilno skrinjico. Volilni odbor v Beli Cerkvi je glasovnico štel za neveljavno, OVK pa jo je priznala kandidatki Bernardki Krnc.

Fredi Bančov

»Na podlagi tega sledi, da je mag. Marjan Hribar zmagal na volitvah za dva glasova razlike in je novi župan občine Šmarješke Toplice,« je dejal Bančov. Hribar je tako prejel 1017 glasov, Bernardka Krnc pa 1015.

Sedaj sledijo pritožbeni postopki obeh kandidatov na novo konstituirani občinski svet, Hribar se najbrž ne bo pritoži, kot smo neuradno izvedeli, pa se bo Krnčeva.

Hribar je odločitve vesel, pravi, da bo delal v dobrobit vseh občanov in se trudil za enakomeren razvoj občine, želi pa si tudi, da se razmere in strasti iz predvolilnega časa umirijo.

Predsednik OVK Fredi Bančov je še povedal, da bodo volivci iz Bele Cerkve o tem, da volitev v nedeljo ne bo, obveščeni kar preko medijev, oz. bo obvestilo objavljeno tudi na kraju volišča. Po pošti zaradi časovne stiske ne bodo prejemali kakih obvestil..

L. Markelj