Rdeči križ podari in išče

15.12.2018 | 19:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: latoflex (90 x 200 cm), nove vzmetnice različnih velikosti in dve rabljeni vzmetnici (90 x 200 cm), omaro z mostom in posteljo, garderobno omaro, kotno sedežno garnituro (lahko tudi kot ležišče),okroglo jedilniško mizo (100 cm), lahko se razširi na 140 cm v oval, in prte, šivalni stroj v omarici, pletilni stroj, manjši TV sprejemnik manjši, kopalniško opremo in invalidski voziček.

Potrebujejo pa: pohištvo za kuhinjo, več štedilnikov, štedilnik na drva, hladilnik z zamrzovalnikom, več pralnih strojev, sušilni stroj, mikrovalovne pečice, sesalnike, pograd, raztegljiv kavč, stojalo za sušenje perila, šivalni stroj v kovčku, vrtne stole, kosilnice, sobno kolo, več otroških koles in moško kolo.

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si. OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila.

Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

M. Ž