Odvetniki bodo nudili brezplačno pravno pomoč

15.12.2018 | 18:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto, Krško - Slovenski odvetniki bodo v sredo, 19. decembra, na že osmi »Dan odvetniške pravne pomoči pro bono« v odvetniških pisarnah, prostorih nekaterih lokalnih skupnosti, v Ljubljani pa tudi na mirujočih avtobusih LPP nudili brezplačno pravno svetovanje. Častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor.

Dogodek poteka v sklopu praznika Odvetniške zbornice Slovenije, ki v letošnjem letu praznuje 150-letnico organiziranega odvetništva na Slovenskem, namenjen pa je predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. V letošnji akciji bo ponovno sodelovalo več kot dvesto odvetnikov, ki bodo državljanom ustno pojasnili splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev.

Odvetniška zbornica Slovenije priporoča vsem, ki si želijo pravno pomoč, da zaradi večje učinkovitosti z izbranim odvetnikom stopijo v stik še pred dogodkom in pridobijo termin za svoj obisk. Posameznikom pa se ni potrebno predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v prostore lokalnih skupnosti ali pa na katerega od dveh ljubljanskih avtobusov.

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije mag. Roman Završek je ob tej priložnosti povedal, da lahko socialno ogroženi posamezniki k odvetniku pristopijo tudi na ostale dni v letu, saj večina njihovih članov ljudem v socialni stiski tudi sicer brezplačno pomaga.

Odvetniška zbornica Slovenije bo omenjeni jubilej obeležila tudi z donacijama Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in Kliniki za pediatrijo UKC Maribor v skupni višini 130 tisoč evrov.

Brezplačna pravna pomoč bo na voljo v prostorih lokalnih skupnostih: Mestna občina Nova Gorica – mestna hiša (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica), med 8. in 12. uro ter med 13. in 16. uro; Občina Ig – sejna soba Centra Ig (Banija 4, Ig), med 10. in 16. uro; Občina Brezovica – Modra dvorana (Podpeška cesta 2; nad Mercatorjem), med 10. in 16. uro; Občina Grosuplje – sejna soba v stavbi občinske uprave (Taborska cesta 2), med 10. in 16. uro in Mestna občina Ljubljana – glavna sejna soba Magistrata (Mestni trg 1, Ljubljana), med 9. in 17. uro.

Seznam odvetnikov, ki bodo na »Dan brezplačne pravne pomoči pro bono« nudili pomoč v sodnem okrožju Novo mesto, si lahko ogledate na tej povezavi, seznam odvetnikov v sodnem okrožju Krško pa tukaj.

M. Ž.