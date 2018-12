Zapeljal s ceste

15.12.2018 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Danes ob 3.22 je na cesti Birčna vas—Uršna Sela, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in razsvetljevali kraj nesreče. Vzrok prometne nesreče bodo raziskali policisti PU Novo mesto, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.