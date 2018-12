Cvičkov derbi tokrat Novomeščanom

15.12.2018 | 10:00

Foto: I. Vidmar

Trebnje - Cvičkov derbi, kot so v Trebnjem poimenovali obračun med rokometnima rokometašema iz Trebnjega in Novega mesta, so sinoči po hudem boju z minimalno razliko dobili Novomeščani, ki so v Trebnje prišli s slabo popotnico petih zaporednih porazov in željo, da ta niz prekinejo. Moštvi sta se v tej sezoni srečali drugič, na prvi tekmi v Novem mestu pa so bili boljši gostje iz Trebnjega, ki so imeli pred cvičkovim derbijem za sabo tri zaporedne zmage.

Dolenjski obračun je do zadnjega kotička napolnil tribuno telovadnice trebanjske osnovne šole, sijajno vzdušje med občinstvom pa je dvignil tudi rokometaše obeh moštev. Prvi polčas je minil v znaku izmenjave obeh ekip v vodstvu, od katerih nobeno ni uspelo povesti več kot za tri zadetke, kolikor je znašala prednost Krke ob odhodu na odmor. Novomeščanom je prednost iz prvega polčasa uspelo ohraniti tudi večji del drugega polčasa, v končnici pa so se jim domačini ob bučni podpori s tribune večkrat približali na en sam zadetek zaostanka, a preobrata niso zmogli.

Tribuna, polna do zadnjega kotička. (Foto: I. Vidmar)

Vseh medsebojnih srečanj članske vrste Trima in Krke. Moštvi sta od 1. decembra 2004 pa do danes odigrali 27 medsebojnih srečanj, od katerih jih je 15 dobil Trimo, osem Krka, štiri tekme pa so se končale z neodločenim izidom. Z najvišjo razliko, 11 zadetkov, so se končale tekme v letih 2005, 2006 in 2011, vse tri pa je dobil Trimo. Najvišja zmaga Krke je bila lani decembra na edini medsebojni pokalni tekmi, ko so Novomeščani zmagali s 30:21. Zanimivo je, da so na zadnjih desetih tekmah Trebanjci zmagali le dvakrat, Novomeščani pa šestkrat.

Trimo Trebnje : Krka 23:24 (12:15)

Trimo Trebnje: Brana, Hasić, Urbič, Cvetko 1, Seferović 6, Dobovičnik 5, Mat. Kotar 1, Mi. Kotar 3, Mar. Kotar 3, Udovič, Sašek, Redek, Bojanić, Grbić, Grandovec 1, Cirar 3.

Krka: Brajer, Tomić, Pavlin, L. Rašo 3, Bevec, Didovič 1, Okleščen 1, Pršina 3, Irman 2, Jakše 8 (2), Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 5 (1), Kukman 1, Matko, Florjančič.

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 2 (0), Krka 5 (3).

Izključitve: Trimo Trebnje 10, Krka 10 minut.

I. Vidmar

