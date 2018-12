V šolo kar s pištolo

15.12.2018 | 12:00

Pištola, kakršno naj bi devetošolec prinesel v šolo. (Foto: Wikipedija)

Črnomelj - Učenec devetega razreda Osnovne šole Loka Črnomelj je v šolo prinesel orožje. Šlo naj bi za pištolo Crvena zastava, kalibra 7,65. Ta novica se je skoraj dva meseca po dogodku kot ogenj razplamtela v javnosti po tistem, ko so informacijo objavili v najbolj branem dnevniku. Zanimalo nas je, če navedeno drži, in kako so se na šoli lotili tega primera.

Ravnateljica omenjene šole Damjana Vraničar je potrdila, da gre za resničen dogodek: "Zgodilo se je pred jesenskimi počitnicami letos. Ukrepali smo v skladu z vzgojnim delovanjem šole, šolskimi pravili, vzgojnim načrtom šole. Obvestili smo pristojne institucije (policija, CSD, posvetovalnice za starše)."

Na vprašanje, ali se je kaj takega pri njih že zgodilo, je pojasnila, da v letih njenega ravnateljevanja ne.

Alenka Drenik s PU Novo mesto je poslala zelo splošen odgovor, izpostavila je, da zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov. "V primerih, v katere so vključeni otroci, je potrebno izhajati iz zaščite koristi otrok in njihove zasebnosti in integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih, ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti občil po 287. členu Kazenskega zakonika."

Ob tem je treba povedati, da so bila naša vprašanja zastavljena tako, da ji nikakor ne bi bilo treba razkrivati osebnih podatkov.

"Lahko pa potrdimo, da se policisti v vseh primerih, ko so obveščeni o kršitvah ali kaznivih dejanjih, vedno takoj odzovejo in vse primere natančno in skrbno obravnavajo. Preverijo vse okoliščine in o ugotovitvah obvestijo pristojno tožilstvo in center za socialno delo. Pri obravnavah otrok, udeleženih v postopkih, tesno sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, zdravstvenimi ustanovami, centri za socialno delo in starši udeleženih otrok. V vseh primerih policisti preverjajo tudi morebitno odgovornost staršev," je še zapisala Drenikova.

Pištola nekdanje milice

O omenjeni vrsti pištole Wikipedija piše,da je bila proizvedena v jugoslovanski (danes srbski) tovarni Crvena zastava (danes Zastava Arms). Omenjeni model so proizvajali v 70. letih prejšnjega stoletja. Orožje je bilo namenjeno osebni oborožitvi Jugoslovanske milice (policije) in nekaterih pripadnikov Jugoslavanske armade (povečini častnikov). Razvoj pištole je temeljil na vojaškem tipu pištole M57 (Jugoslovanska verzija Tokareva TT). Pištolski ustroj je bil pomanjšan in prilagojen manjšemu in šibkejšemu naboju 7,65 mm Browning (.32 ACP) ali 9 mm kratki (.380 ACP). Omenjena naboja sta za današnje standarde nekoliko prešibka, vendar sta bila v tistem času najbolj razširjena službena kalibra.

Janja Ambrožič