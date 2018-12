Trebanjski gasilci imajo v garaži novo vozilo

15.12.2018 | 11:00

Predsednik Gasilske zveze Trebnje Janez Bregant, poveljnik PGD Trebnje Urban Hren in predsednik PGD Trebnje Lovro Hren pred novim gasilskim vozilom. (Foto: R. N.)

Trebnje - Gasilci na območju Mirnske in Temeniške doline so bogatejši za novo vozilo za reševanje in gašenje z višin, oznake Magirus M32L AS. Gasilsko avtolestev z zgibnim lestvenikom so pred nekaj dnevi pripeljali v garažo doma Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje, ki bo kot najvišje kategorizirano društvo na tem območju, upravljalo z vozilom.

Občina Trebnje je pred desetimi leti na podlagi ocene ogroženosti za potrebe vseh štirih občin Mirnske in Temeniške doline nabavila rabljeno gasilsko teleskopsko platformo za gašenje in reševanje z višjih objektov. Zaradi starosti je bilo potrebnih vse več popravil in servisov, s tem pa so nastajali visoki stroški vzdrževanja. Zato so že pred dvema letoma začeli z aktivnostmi, povezane z nabavo nove avtolestve. »To je najsodobnejša naprava za gašenje in reševanje z višin. Čas postavitve stare avtolestve, ki je dosegala višino 30 m, je bil ob zelo dobri usposobljenosti strojnika okoli osem minut, zdaj pa je ta čas 78 sekund,« je dejal predsednik trebanjskih gasilcev Lovro Hren. Hitrejša postavitev pomeni hitrejšo pripravljenost za gašenje požarov, oziroma hitrejšo možnost reševanja ujetih oseb v višjih objektih. Predsednik Gasilske zveze Trebnje Janez Bregant ob tem dodaja, da avtolestev omogoča tudi bolj natančno gašenje požarov.

Gasilska zveza Trebnje in občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna so lani podpisale sporazum o skupni nabavi in vzdrževanju novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Kot pravi Hren, so se vsi vpleteni prizadevali, da bi bil nakup čim cenejši, pogoj pri tem pa je bil tudi, da ponudnik odkupi staro vozilo. Na javnem razpisu je bil tako kot najugodnejši ponudnik izbran Webo, za naložbo pa so pridobili tudi 150.000 evrov nepovratnega denarja od države. Za novo avtolestev so tako odšteli okoli 418.000 erov, od tega bo 28.000 evrov prispevalo PGD Trebnje, razliko pa bodo v sedmih letih, kot je zapisano v sporazumu, pokrile vse štiri občine.

Novo avtolestev bodo sicer svečano prevzeli in uradno predali namenu junija, ko bo PGD Trebnje praznovalo 135-letnico delovanja.

R. N.