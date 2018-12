Bila je (in še bo) kraljica orehova potica

15.12.2018 | 13:30

Sonja Škof je pred obiskovalci prireditve naredila orehovo potico.

Podzemelj - Včeraj zvečer je bil v Podzemlju tretji dogodek v šesti sezoni prireditev Bilo je. Tokrat je bila (in še bo) kraljica orehova potica. Seveda beseda ni tekla le o orehovi potici, ki je ena od tipičnih slovenskih potic, ampak še o kakšni drugi in še o marsičem drugem.

O poticah nekoč in spominih nanje je v pogovoru s Tonijem Gašperičem pripovedovala Marija Škof, ki je poudarila, da so nekdaj pekli potico le za božič, veliko noč, ob porokah in krstih, bolj pogosto pa so si jih lahko privoščili le bogatejši.

Sonja Škof pa je v pogovoru z Andrejo Drakulič Veselič in praktično predstavila, kako potico pripravljajo gospodinje danes. Ob tem so obiskovalci lahko zvedeli, da je uspeh pri potici odvisen tudi od volje kuharice. Boljša kot je volja, boljša je tudi potica.

Večer je z igranjem na diatonično harmoniko popestril Miha Pezdirec, obiskovalce pa je obiskal Božiček. Naslednji dogodek iz niza Bilo je bo v Gostišču Veselič v Podzemlju v petek, 4. januarja, ob 18. uri, beseda pa bo tekla o amaterskih igralskih skupinah.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija