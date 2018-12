Podprli nakup dveh defibrilatorjev

15.12.2018 | 16:35

David Toporš, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav, je ček simbolično predal direktorici Zdravstvenega doma Metlika Duški Vukšinič.

Uporaba defibrilatorja je varna in enostavna in ga lahko uporablja prav vsak .

Novo mesto - V Sloveniji se na leto zgodi okoli 1.500 srčnih zastojev. Možnost preživetja je večja, če osebi, ki se mu je srce nenadoma ustavilo, pomagamo z uporabo defibrilatorja. Novomeška območna enota Zavarovalnice Triglav je zato pod okriljem tradicionalne preventivne novoletne akcije »Za boljši jutri« podprla nakup dveh defibrilatorjev, s katerima bodo opremili Zdravstveni dom Metlika in Komunalo Trebnje.

Zavarovalnica Triglav del svojih sredstev že peto leto zapored preusmerja v podporo različnim preventivnim projektom. »Lokalnim skupnostim želimo omogočiti kar najboljšo oskrbo za pravočasno prepoznavanje in reševanje zdravstvenih težav ter povečati možnosti preživetja ob zastoju srca. Vodilo in poslanstvo Zavarovalnice Triglav je namreč ustvarjanje varnejše prihodnosti. Za vse generacije,« je ob slavnostni predaji sredstev povedal David Toporš, direktor novomeške območne enote Zavarovalnice Triglav, so zapisali v sporočilu za javnost.

V metliškem zdravstvenem domu želijo zagotoviti čim boljšo pokritost z defibrilatorji, zato je namestitev naprave pred vhod v zdravstveni zavod zanje zelo pomembna. »So dnevi, ko naša urgentna ekipa odide na teren, zavod pa ostane prazen. V primeru, da bi se v času odsotnosti medicinske ekipe zgodila potreba po oživljanju, bomo tako imeli zagotovljen ustrezen aparat,« je povedala direktorica doma Duška Vukšinič.

Novega defibrilatorja, ki so ga postavili pred vhod v njihovo poslovno stavbo, so se razveselili tudi v trebanjski Komunali, so še sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Podprli skoraj 100 preventivnih projektov

V zadnjih štirih letih so v Triglavu skozi akcijo Za boljši jutri podprli skoraj 100 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bodo letos še skoraj 30, so zapisali v sporočilu za javnost. V preteklih letih so tako pomagali številnim gasilskim društvom po državi, sofinancirali nakup defibrilatorjev in različnih kompleksnih medicinskih aparatov ter podprli številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, razvoja in varnosti otrok ter poplavne in prometne varnosti.

R. N., foto: Zavarovalnica Triglav