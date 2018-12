Gorela pomožni objekt in zapuščeno vozilo

16.12.2018 | 09:15

Včeraj ob 14.12 je v Podgorski ulici v Kočevju zagorel pomožni objekt. Požar se je začel ob dimniku in se razširil na preostalo ostrešje objekta. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 00.26 je v Brezju v Novem mestu gorelo zapuščeno osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Odprli vrata stanovanja

Ob 21.15 so v naselju Dolenje Kamenje, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem do obolele osebe.

Ob 20.34 so na Strmi poti v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

Zapeljal s ceste

Ob 3.22 je na cesti Birčna vas–Uršna Sela, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in razsvetljevali kraj nesreče. Vzrok prometne nesreče bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v nedeljo dne 16.12.2018 od 8.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA 2000.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.30 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA 2;

-od 12.00 do 16.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.00 do 8.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA TREBNJE;

-od 8.15 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETONAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.