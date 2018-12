Godbeniki pripravili dan odprtih vrat

16.12.2018 | 11:05

Pihalni orkester Kočevje

Sprejeli so mlade glasbenike.

Državni sekretar Vojko Stopar

Kočevje - Pihalni orkester Kočevje – 1927 je včeraj v Kulturnem centru Kočevje pripravil dan odprtih vrat. Kot je povedal predsednik Pihalnega orkestra Kočevje Alojz Ivančič, so dan odprtih vrat pripravili v cilju prizadevanj za dvig članstva mladih glasbenikov ter v želji po večjem druženju in počastitvi zaključka leta 2018, ki ga bodo sicer kočevski godbeniki zaključili s svojim tradicionalnim prazničnim koncertom na prireditvi ob dnevu samostojnosti prihodnji četrtek v športni dvorani v Kočevju.

Kot je povedal Ivančič, so z namenom, da bi v vrste kočevskih godbenikov pritegnili mlade glasbenike, ki obiskujejo Glasbeno šolo Kočevje, že lani v sodelovanju z Rotary klubom Kočevje začeli s projektom botrstvo, v okviru katerega so lani podelili 5 botrstev, letos 10, prihodnje leto pa načrtujejo, da jih bodo 20. Ob dnevu odprtih vrat so 7 mladih glasbenikov slovesno sprejeli v Pihalni orkester Kočevje, ki ima sicer tri sekcije: pihalno, trobilno in Big band veterani.

Zbrane ob dnevu odprtih vrat sta poleg predsednika Alojza Ivančiča pozdravila član kočevskih godbenikov in poslanec državnega zbora Predrag Baković ter državni sekretar na ministrstvu za kulturo Vojko Stopar, dneva odprtih vrat pa sta se udeležila tudi vidna slovenska glasbenika, doma iz Kočevja, Tadej Tomšič in Špela Benčina.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija