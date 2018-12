Razstava prve prejemnice nagrade Ivane Kobilica

16.12.2018 | 12:00

Kočevje - V Likovnem salonu Kočevje bo do 2. marca prihodnje leto na ogled razstava prve prejemnice nagrade Ivane Kobilica za aktualno produkcijo, akademske slikarke Petre Varl. 53-letna slikarka se v Kočevju predstavlja s serijo Drevesa, ki jo je sicer predstavila že aprila 2017 v Arthelix Gallery v New Yorku, v slovenskem likovnem prostoru pa je na ogled prvič.

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana je 4. decembra letos prvič podelilo nagrado, poimenovano po slikarki Ivani Kobilca. Poleg akademskega slikarja in grafika Iva Mršnika, ki je prejel nagrado za življenjsko delo, in dobitnice priznanja Ivane Kobilca Katerine Mirović, je bila med dobitniki letos prvič podeljenih priznanj tudi slikarka Petra Varl, ki je od leta 2000 zaposlena na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, kjer kot redna profesorica poučuje risbo in grafiko, živi in ustvarja pa v Ljubljani.

O njeni razstavi Drevesa, ki so jo v Kočevju odprli preteklo sredo, je Nadja Kovačič iz Pokrajinskega muzeja Kočevje, ki je razstavo pripravil, dejala, da se v seriji risb s tušem na papirju, z motivi enostavnih dreves s sencami, Petra Varl nekoliko odmakne od svojih značilnih figuralnih zgodb in intimnih pripovedi. »Kljub temu pa ohranja svojstven likovni jezik, za katerega je značilna preprosta in jasna risba, ki je lahko blizu vsakemu posamezniku. S ponavljanjem motiva drevesa na miniaturnem papirju ali papirju velikega formata, ki ga nemalokrat predhodno tudi zgiba in nato razpre, ustvarja intimen gozd, ki v galerijskem prostoru zaživi svoje življenje,« je dejala.

Avtorica sama je povedala, da je serijo Drevesa ustvarila, ko je doživljala težko obdobje v svojem življenju. Pri risanju ni razmišljala, jo pa je to pomirjalo. Pomirjujoče pa delujejo njena drevesa, kot so ugotavljali udeleženci otvoritve razstave, tudi na gledalce.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Komentarji (1) boni2 priimek naše velike slikarke je Kobilca, ne Kobilica !