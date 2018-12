Prazničnemu sejmu se je pridružil še Festival penin

16.12.2018 | 13:40

Metliški Praznični sejem se je dobro prijel.

Metlika - V Metliki so včeraj praznično vzdušje pričarali s tretjim Prazničnim sejmom, ki se mu je letos pridružil še Festival penin. Kot minuli dve leti, so sejem pripravili na metliških Dragah, na njem pa so svoje izdelke predstavili številni domači proizvajalci, umetniki in ponudniki različnih dobrot. Sejem je ponudil ideje za praznične obdaritve.Za sladkosnede so bile na voljo palačinke in druge sladice ter najrazličnejši topli napitki za hladne zimske dni. Prisotne je obiskal tudi dedek Mraz, številni obiskovalci pa so dokazali, da se je sejem dobro prijel .

Letos so Praznični sejem, ki so ga pripravili KUD Plac, TIC Metlika, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika in Društvo vinogradnikov Metlika, v bližnji Makarjevi hiši organizirali še Festival penin, na katerem so ponudili penine štirih belokranjskih proizvajalcev. Na voljo so bili tudi osvežilni koktajli s penino.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

