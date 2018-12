Tamburaški orkester Dobréč znova navdušil

16.12.2018 | 15:05

Tamburaši so navdušili polno dvorano obiskovalcev.

Semič, Dragatuš - Tamburaški orkester Dobréč, ki deluje v okviru Kulturno umetniškega društva Dobréč iz Dragatuša, je na včerajšnjem prazničnem tamburaškem večeru v Kulturnem centru Semič znova dokazal, da sodi med najboljše tamburaške orkestre v Evropi. Razumljivo pa je, da so za vrhunsko interpretacijo in stremljenjem k popolnosti trdo delo in na tisoče preigranih ur. Tudi tokrat je pod taktirko Gregorja Zagorca zaigral raznovrstno glasbo.

V letu, ki se izteka, so se tamburaši udeležili pomembnega mednarodnega festivala velikih tamburaških orkestrov v Novem Sadu. Pomerili so se v kategoriji velikih tamburaških orkestrov in zasedli 3. mesto. Prejeli so tudi nagrado strokovne komisije za najboljšo umetniško izvedbo. Pred nekaj tedni pa je bil prav Dobréč spremljevalni orkester na Karitasovem dobrodelnem koncertu Klic dobrote. Kot je dejala vodja območne izpostave JSKD Črnomelj Helena Vukšinič, so s tem znova dokazali, da so v vrhu slovenske ljubiteljske kulture. Vukšiničeva je podelila tudi bronaste Gallusove značke petim tamburašem.

Po Zagorčevih besedah je bil včerajšnji dan sicer rezerviran za premiero prve tamburaške opere na svetu z naslovom Ambrož in Katarina, ki jo je napisal Zagorc, avtorica libreta pa je Nina Novak Oiseau. Vendar pa so jo prestavili na april 2019. Tokrat pa so v goste povabili pevce: Gašperja Riflja, Eldo Viler in Lada Leskovarja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

