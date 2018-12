Našli protitočno raketo; gorela stropna konstrukcija

16.12.2018 | 18:15

Ob 8.30 je bila v naselju Dobrova, občina Krško, najdena protitočna raketa, jugoslovanske izdelave. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta najdbo odstranila ter varno uskladiščila. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 10.02 je na Golievem trgu v Trebnjem gorela stropna konstrukcija med etažama v starejši stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje so odprli dvajset kvadratnih metrov stropa in ogenj pogasili s prahom in vodo. V času gašenja so evakuirali pet stanovalcev hiše. Gasilci so zaradi slabega stanja dimnika začasno prepovedali kurjenje z drvi. Gasilci so tudi prezračili prostore stanovanjske hiše, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in poškodovano stropno konstrukcijo, podprli strop z gradbenimi podporniki, izmerili prisotnost plinov, odklopili elektriko na glavni varovalki in v času intervencije usmerjali promet na cesti ob hiši. V intervenciji je sodelovalo 21 gasilcev. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto in poveljnik CZ Trebnje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA,

-od 10.30 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA,

-od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

