V Ljubljani le za točko

16.12.2018 | 21:15

Žiga Fifolt pa je deset sekund pred koncem zadel za dve točki in Krka je povedla z 69:68. (Foto: I. Vidmar/arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so nocoj v Ljubljani v enajstem krogu jadranske košarkarske lige le za točko z 69:70 izgubili tekmo z ljubljansko Olimpijo in ostali na dnu lestvice.

Izredno izenačeno srečanje se je razpletlo v zadnji minuti, ko so Ljubljančani 42 sekund pred koncem, ko je Lazić zadel enega od dveh prostih metov, povedli z 68:65. Novomeški trener Simon Petrov je tedaj vzel minuto odmora, po kateri je Đapa poskušal izenačiti z metom za tri, a je zgrešil, a Ljubljančanom v naslednjem napadu ni uspelo vreči na koš, saj je Luka Lapornik prestregel njihovo podajo, Marineli pa je zadel za dve točki in Krko s tem približal Olimpiji na eno samo točko zaostanka. Nato so Ljubljančani še enkrat izgubili žogo, ki jim jo je ukradel Škedelj, Fifolt pa je deset sekund pred koncem zadel za dve točki in Krka je povedla z 69:68. Pet sekund pred koncem je Škedelj naredil osebno napako nad Lazićem, ki je zadel oba prosta meta, Novomeščanom pa v preostalih petih sekundah ni uspelo doseči koša, saj je Marineli met za tri točke tri sekunde pred koncem zgrešil in tako je zmaga ostala doma.

Petrol Olimpija in Krka se bosta v Tivoliju znova srečala že čez štiri dni v desetem krogu lige Nova KBM.

Petrol Olimpija : Krka 70:69 (23:21, 34:35, 52:51)

Petrol Olimpija: Jones 9 (3:4), Špan 12 (1:2), Bubnić 4 (4:4), Lazić 16 (7:8), Šamanić 6, Begić 8 (2:4), Badžim 9 (2:2), Sanon 3, Rebec 3.

Krka: Marinelli 11 (1:2), Škedelj 3 (1:2), Bratož 8 (2:2), Cinac 2, Đapa 9, Fifolt 2, Balažič 10, Lalić 10 (2:2), Lapornik 14 (2:2).

Prosti meti: Petrol Olimpija 19:24, Krka 8:10.

Met za tri točke: Petrol Olimpija 7:22 (Špan 3, Sanon, Rebec, Badžim, Lazić), Krka 11:27 (Lapornik 4, Đapa 3, Balažič 2, Marinelli 2).

Osebne napake: Petrol Olimpija 19, Krka 22.

Lestvica: 1. Crvena zvezda 22, 2. Budućnost 19, 3. Cedevita 18, 4. Mega Bemax 18, 5. Partizan 17, 6. Cibona 16, 7. FMP 15, 8. Petrol Olimpija 15, 9. Zadar 15, 10. Igokea 15, 11. Mornar 14, 12. Krka 14.

I. Vidmar