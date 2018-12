Skavti bodo delili Luč miru iz Betlehema

17.12.2018 | 08:00

Vir: Skavti

Ljubljana - Včeraj je v Slovenijo iz Linza, kjer je bil v soboto svetovni sprejem, prispela Luč miru iz Betlehema. Plamen so sprejeli na treh regijskih sprejemih v Litiji, Postojni in Preboldu, od danes do 20. decembra pa ga bo bodo delili po vsej Sloveniji, da bi luč miru prišla v čim več domov in ustanov. Med drugim jo bodo danes prinesli predsedniku države Borisu Pahorju in varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer. V prihodnjih dneh pa tudi drugim predstavnikom države in pomembnejšim ustanovam, denimo v državni zbor, premierju, na policijo, v vojsko, na ministrstva in veleposlaništva, plamen pa bodo ponesli tudi na najvišjo kapelico Marije Snežne na Kredarici.

Plamen predstavlja mnogo več kot le svetlobo in toploto, saj s seboj prinaša pomembno sporočilo. Letošnje geslo akcije je Delimo plamen – zanetimo mir, so sporočili iz skavtske organizacije.

Plamen luči miru vsako leto delijo do božiča v upanju, da bi prinesel mir v čim več domov. Akcija ima tudi dobrodelni namen. Letos so se v duhu akcije Luči miru iz Betlehema, katere plamen greje in neti mir ob družinskem ognjišču, odločili, da sredstva namenijo: Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za družine Mirenski grad. Njegov slogan je »Skupaj gradimo dom«, z njim pa želijo pomagati otrokom oz. družinam v stiski ter tako ponesti toplino in svetlobo plamena v njihova življenja ter družbeno koristnim projektom, ki jih bodo skavti izvedli v poletju 2019 in tako s prostovoljnim delom pustili pečat aktivne participacije v družbi

Prispevke bodo pobirali s prodajo svečk, prostovoljnimi prispevki z donacijami preko SMS-sporočil s ključno besedo LUC1 ali LUC5 na 1919.

M. Ž.