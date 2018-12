Iz omare za otroke letos za otroke s posebnimi potrebami

17.12.2018 | 15:15

Foto: M. Ž., arhiv DL

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto že tradicionalno organizira dobrodelno akcijo »Iz omare za otroke«. Namenjena je novoletni obdaritvi otrok iz socialno šibkejših družin, letos otrokom s posebnimi potrebami, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije.

Denar za »posebne« otroke zbirajo na različne načine, in sicer z donacijami na TRR: 0297 0025 9477 202, Sklad za pomoč ljudem v stiski, s pripisom »Za posebne otroke«, z dobrodelnim bazarjem, ki bo v četrtek in petek, 20. in 21. decembra, od 10. do 19. ure v novomeški Qlandiji ter dražbo obnovljenih rabljenih kosov pohištva in oblačil, ki bo v januarju v sodelovanju z Reciklarno.

»Dobrodelna akcija 'Iz omare za otroke' je projekt, v katerega so vključeni udeleženci dolgega programa socialne aktivacije, osebe, ki aktivno krepijo svoje zaposlitvene možnosti. Otroci s posebnimi potrebami so iz družin, ki jim Rdeči križ pomaga z materialno pomočjo. Sredstva bodo namenjena za njihovo novoletno obdarovanje,« je pojasnila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek in se že vnaprej zahvalila vsem, ki se bodo odločili, da podprejo njihova prizadevanja in prispevajo denar za otroke s posebnimi potrebami.

M. Ž.