Evropski denar za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

17.12.2018 | 09:25

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ljubljana - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 9 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija bo namenjenih 5,4 milijona, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 3,6 milijona evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.

Namen javnega razpisa je spodbujanje produkcije mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako na osnovi globalno najbolj prodornih idej, še posebej tistih, ki so relevantne za razvoj prednostnih področij Slovenske strategije pametne specializacije, ter omogočiti ustvarjalno sodelovanje na področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh tovrstnih mrež.

Podpora je namenjena povezovanju področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva z namenom izboljšanja mednarodne konkurenčnosti, boljše izrabe obstoječe in razvoja nove raziskovalne infrastrukture, vključevanja v mednarodne raziskovalne programe, izrabe inovativnega potenciala raziskovalcev in njihove mednarodne mobilnosti, so zapisali.

M. Ž.