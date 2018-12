V znamenju izbranih vin in jedi

Sevnica - V okviru projekta Modra frankinja – žametno vino regije Posavje, katerega nosilec je KŠTM Sevnica, je Kmečka zadruga Sevnica pred dnevi organizirala v novi Grajski in Vinski dvorani sevniškega Hotela Ajdovec vinsko-kulinarični večer Praznični večer penin, slajših vin in Grajskih mesnin.

Kot poroča Rok Petančič iz KŠTM, so se predstavili vinarji Zdravko Mastnak, Vino Kozinc, Kmetija Kobal, Domaine Slapšak in Vinarstvo Kerin - Hiša frankinje. Zbrani so spoznavali tudi jedi iz lokalnih sestavin, predvsem Grajske mesnine, s katerimi je ustvarjalno nastopila ekipa restavracije Ajda. Ob prijetnem druženju in glasbenem programu Vokalne skupine Vilinke so udeleženci izkusili edinstveno vinsko-kulinarično doživetje.

»Nameni večera so bili aktivna promocija vina modra frankinja in regionalne posavske kulinarike, dvig dodane vrednosti obstoječih pridelkov, spodbujanje uporabe lokalno pridelane hrane in vin, spodbujanje lokalne samooskrbe ter kakovostne in varne hrane za zdrav odnos ter skrb za regionalno okolje,« je sporočil Rok Petančič.

