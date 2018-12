Obrazi, kot jih vidi Anita Stupar

Anita Stupar ob sliki, ki nosi ime Barbara.

To je že njena tretja samostojna razstava.

Dolenjske Toplice - V avli kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice je od sobote na ogled slikarska razstava Anite Stupar iz Črmošnjic, ki se predstavlja s šestnajstimi slikami, na katerih so upodobljeni različni obrazi.

To je že njena tretja samostojna razstava. Prvo je imela leta 2014, lani se je predstavila z razstavo, ki ji je dala naslov Dom, posvetila pa jo je svoji družini, na tokratni pa je z različnimi barvami izrazila lepotice. »Želela sem, da bi bilo nekoliko drugače kot na prejšnjih dveh razstavah. Želela sem pokazati, da znam narisati tudi obraze. Vsak odraža neko čustvo, morda pa bodo ljudje ob gledanju slik začutili drugačna čustva, kot sem jih jaz, ko sem ustvarjala,« je o svojih delih povedala Stuparjeva. Na slikah niso portreti resničnih oseb. Vse so namišljene, motive pa je črpala iz vsakdanjega življenja, ko je opazovala ljudi. »Pritegnejo me različne obrazne poteze,« je še dodala.

Dela so nastala v dobrih dveh mesecih, naslikala pa jih je v študentskem domu v Ljubljani, kjer študira kemijsko tehnologijo. Vsaka slika je poimenovana z osebnim imenom, pri tem pa so ji pomagale tudi njene sostanovalke. »Osrednja slika ima ime Barbara, Prikazuje muhasto lepotico z brezvoljnim obrazom. Z rožicami nad glavo in z roza barvo pa sem jo želela nekoliko raznežiti,« pravi Stuparjeva.

Talent je najbrž podedovala od očeta, ki občasno tudi poprime za čopič. S slikanjem se sicer ukvarja od malega, s svojimi risbicami pa je opozorila nase že v prvih razredih osnovne šole. »Rišem, odkar vem zase,« pripoveduje. V šoli se je kmalu vključila v likovni krožek, ki mu je ostala zvesta do konca osnovne šole. Kot pravi, se je ogromno naučila pod mentorstvom likovne pedagoginje Vlaste Henigsman. S svojimi slikami je sodelovala tudi na različnih likovnih natečajih, rada pa se udeležuje tudi likovnih srečanj.

Stuparjeva je popolna samoukinja. Razmišljala je o študiju slikarstva, vendar se je po srednji kemijski šoli odločila za študijski program kemijske tehnologije. Anita v likovnem ustvarjanju najde sprostitev, hkrati pa je to zanjo tudi beg iz realnosti. A ustvarjanje bo sedaj nekoliko odložila, saj se bo posvetila dokončanju diplomske naloge.

Razstavo je uradno odprl novi župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

Besedilo in fotografije: R. N.

