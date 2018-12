Gosta šentjernejskih pihalcev Jernej Zoran in Nina Radkovič

17.12.2018 | 20:30

Pihalni orkester občine Šentjernej vodi Sandi Franko.

Šentjernej - Pretekli konec tedna je Pihalni orkester Občine Šentjernej pripravil tradicionalni božično novoletni koncert z gosti. Glasbeniki, ki deluje pod taktirko Sandija Franka, so tudi tokrat navdušili občinstvo. Prireditev je vodila Anita Petrič.

Za prijeten uvod so zaigrali znano Sveto noč, nadvse priljubljeno božično skladbo avtorja F. Gruberja. Tudi sicer so po besedah predsednika godbe Janija Selaka izbrali tradicionalno glasbo, primerno za prihajajoče praznične dni. Med drugim je orkester, ki šteje okrog šestdeset članov, zaigral tudi eno najlepših slovenskih melodij Sinje morje—Bela jadra, avtorja glasbe Slavka Avsenika ter Vilka Ovsenika. Solist na harmoniki je bil Samo Hudoklin.

Jernej Zoran in Nina Radkovič.

Večer so popestrili tudi gostje. Eden med njimi je bil Jernej Zoran, novomeški, zadnjih nekaj let pa tudi šentjernejski kitarist in avtor. Nase je prvič opozoril leta 2001 s prvencem Avgustovski kosci, z zbirko inštrumentalnih rokovskih skladb, ki je bila odlično sprejeta predvsem v tujini. Nato se je pridružil skupini Društvo mrtvih pesnikov, z njo posnel album Vojna in mir, leta 2011 pa se je odločil za nadaljevanje samostojne glasbene poti. V zadnjih šestih letih je izdal tri albume in kopico singlov ter videospotov, ki so postali stalnica radijskih in televizijskih postaj. Občinstvo je prisluhnilo dvema Jernejevima avtorskima skladbama: Krasni novi svet in Specialno švedsko jeklo , ki sta bili posebej za to priložnost prirejeni za pihalni orkester. Tako so številni zbrani doživeli pravo premiero.

Na odru se je Zoranu pridružila tudi domačinka Nina Radkovič in zapela dve pesmi z naslovom Oda in Nov dan. Nina Radkovič je glavna vokalistka na Jernejevem prihajajočem, petem samostojnem albumu, ki bo izšel spomladi.

Ob zaključku koncerta se je predsednik godbe Selak zahvalim vsem, ki jim pomagajo na glasbeni poti. Prijeten praznični večer so zaključili s Straussovim Radetzky-jem marchom in šentjernejsko himno ter vsem zaželeli prijetne decembrske dni.

Orkester, ki je zaščitni znak šentjernejske občine in veliko nastopa v lokalni skupnosti, pa tudi v tujini - letos so igrali na Malem Lošinju - skrbi za podmladek, pri čemer je še kako pomemben šentjernejski oddelek Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.

L. Markelj, foto: Maša Močivnik

