Brezplačno do novih znanj

18.12.2018 | 08:00

Sabina Tori Selan, koordinatorka TPK (Foto CIK Trebnje)

Foto: A. Stražišar Lamovšek

Trebnje - Od leta 2016 do danes se je na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK) brezplačno usposabljalo in izobraževalo več kot dva tisoč ljudi. Ker je bil CIK Trebnje uspešen na razpisu Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022, bodo nova znanja in veščine znova lahko brezplačno osvajali odrasli, ki nimajo statusa upokojenca, dijaka ali študenta. Prvi tečaji se začnejo že januarja, so sporočili iz CIK-a.

»Vseživljenjsko učenje je danes morda še bolj kot v preteklosti pomembno. Na CIK-u ga spodbujamo, predvsem pa skrbimo za kakovostno izvedbo različnih programov, v katere se lahko vključijo odrasli. Vsebine so prilagojene lokalnemu okolju in gospodarstvu, zato gre za zelo konkretna in uporabna znanja, ki udeležence navdušijo, jim povečajo samozavest, hkrati pa omogočajo tudi dejavno sodelovanje v družbi in uspešno sodelovanje v delovnih procesih ter konkuriranje na trgu dela,« poudarja koordinatorka projekta Temeljne in poklicne kompetence Sabina Tori Selan.

V prejšnjem obdobju je bilo največ zanimanja za tečaje tujih jezikov in računalništva, podobno pa pričakujejo tudi v tem razpisu, saj so za januar razpisani tečaji že skoraj polni. Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V projektnem partnerstvu pa poleg CIK Trebnje, ki je vodja projekta, sodelujejo še RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma ter Šolski center Novo mesto.

Prednost imajo starejši od 45 let, ki se do zapolnitve mest posameznega programa lahko prijavijo po telefonu 07 34 82 104 ali po elektronski pošti sabina.tori-selan@ciktrebnje.si ali vesna.gorenc-kulovec@ciktrebnje.si, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.