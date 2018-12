Zagorel adventni venček; motena oskrba z vodo in elektriko

Gasilci in policisti vsako leto znova opozarjajo na previdnost s svečkami na adventnih venčkih ... (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.17 uri je v stanovanju na Muljavi, občina Ivančna Gorica, zagorel adventni venček na mizi. Še pred prihodom gasilcev PGD Muljava in Stična na kraj je manjši požar, ki je poškodoval mizo, sam ugasnil. Gasilci so s tehničnim posegom preko balkona vstopili v stanovanje, iznesli mizo ter pregledali in prezračili stanovanje.

Dela na vodovodu

Komunala Brežice obvešča, da bo od danes do petka 21.12.2018, med 7.30 in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na glavnem vodu motena dobavo pitne vode na območju naselij Kapele Slogonsko in Vrhje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Nad progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGRAD;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Sovretova - nizkonapetostni izvod proti glavni cesti predvidoma med 10. in 11. uro.

