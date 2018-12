Božična zgodba z živimi jaslicami

18.12.2018 | 13:00

Utrinek z lanskoletne predstave (Foto: R. N., arhiv Dolenjski list)

V glavnih vlogah znova nastopajo Bogdan Krevs, Nina Rajšelj in Jera Parkelj.

Frata - Na Frati bo jutri in v četrtek ob 17. uri zaživela božična zgodba z živimi jaslicami, ki jo drugo leto zapored postavlja skupina zanesenjakov pod vodstvom Mojce Rajšelj iz Mirne Peči ob pomoči lastnikov tamkajšnjega Doma Marjana Novaka in njegove partnerke Karmen Rozman, ki poskrbita za prekrasen ambient. Predstava je nastala v želji, da med ljudmi širijo pozitivno vzdušje in prijateljstvo.

»Letošnja zgodba je pravzaprav nadaljevanje lanske, ko je dedek vnukinjama razlagal zgodbo o Jezusovem rojstvu, punci pa sta iskali primerjave, kako bi se Marija in Jožef znašla v sedanjih časih interneta in pametnih telefonov. Letos sta v zgodbo znova vključeni vnukinji, ki ena po končani vaji v glasbeni šoli in druga po opravljenem treningu, prideta k dedku na obisk. Ker ga še ni doma, mu nepričakovano pospravita stanovanje. In tega je dedek zelo vesel. Nato skupaj postavijo jaslice in se pogovarjajo o pomenu figuric,« je zgodbi orisala Rajšljeva.

V glavnih vlogah bodo znova nastopili Nina Rajšelj in Jera Parkelj kot vnukinji in Bogdan Krevs kot dedek, v živih jaslicah pa člani Zavoda Villa Artemida iz Globodola, lastniki živali iz obeh dolin pod Frato in pevci, ki so se zbrali prav posebej za to priložnost.

Poskrbeli bodo tudi za čaj, kuhano vino, pastirski golaž, palačinke in hrenovke, na Frato pa bo jutri organiziran pohod iz Globodola s štartom ob 16. uri izpred Globodolske cerkve. Prijave niso potrebne, le na štartnem mestu bodite točni in s seboj imejte svetilko, dodaja Mojca Rajšelj.

Več o Božični zgodbi z živimi jaslicami na Frati pa si lahko preberete v mesečni prilogi Živa, ki bo priložena jutrišnjemu Dolenjskemu listu.

M. Ž.