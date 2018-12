Področno tekmovanje v športnem plezanju

18.12.2018 | 08:45

Brestanica - V športni dvorani OŠ Brestanica se je pod taktirko Posavskega alpinističnega kluba odvilo vsakoletno področno tekmovanje v športnem plezanju za osnovnošolce. Na tekmo smo prijavili kar vse otroke iz vadb športnega plezanja v Brestanici in Brežicah, prijave pa so bile odprte tudi za vse ostale osnovnošolce iz posavskih občin. Na koncu se je tekmovanja udeležilo 64 otrok, kar je zelo lepa številka.

Organizatorjeva ekipa je štela blizu 20 članov in se je ponovno izkazala. Med samo prireditvijo je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše obiskovalce v igralnem in ustvarjalnem kotičku. Vsi prisotni v dvorani so bili vabljeni na tržnico, kjer so si lahko med sabo izmenjali, kupili ali prodali rabljeno plezalno opremo.

Samo tekmovanje je potekalo tekoče in v dobrih dveh urah smo zaključili s tekmovalnim delom ter podelitvami medalj in diplom.

Rezultati 1. triada dečki: 1. Bor Klenovšek, 2. Adam Staroveški, 3. Blaž Plevnik

Rezultati 1. triada deklice: 1. Julija Androjna, 2. Zara Matkovič, 3. Jutra Šibila

Rezultati 2. triada dečki: 1. Sven Klenovšek, 2. Anžej Resnik, 3. Aljaž Čepin

Rezultati 2. triada deklice: 1. Eva Sluga, 2. Vita Gorenc, 3. Vita Omerzu

Rezultati 3. triada dečki: 1. Anže Božič, 2. Gabriel Babič Vrabec, 3. Urban Gorenc Dokl

Rezultati 3. triada deklice: 1. Eva Košenina, 2. Maša Juričan, 3. Liza Rainer

Izven konkurence sta plezala in zasluženo prejela diplomi za udeležbo najmlajša udeleženka Ema Glavan in najstarejši udeleženec, tudi pomočnik pri pripravi smeri, Tomaž Zupančič.

Čestitke vsem, ki so si upali. Za vse bo nova priložnost v petek, 21.decembra, na 9. Božično-Novoletnem plezalnem srečanju v športni dvorani OŠ Brestanica. Vabljeni vsi, tako plezalci kot gledalci.

A. Voglar, PAK