Pitna voda tudi tam, kjer javnega vodovoda še niso imeli

18.12.2018 | 09:10

Središče Mirne Peči ni več podobno gradbišču. (Foto: A. K.)

Mirna Peč - Gradnja t. i. suhokranjskega vodovoda je tudi v občini Mirna Peč v polnem teku, vse aktivnosti, s katerimi so začeli pred skoraj tremi leti, pa bodo, vsaj tako je po zadnjem terminskem planu, končali sredi prihodnjega leta. Mirnopeški del tega obsežnega projekta petih občin je vreden 4,4 milijona evrov (brez DDV), od tega bodo sami prispevali milijon.

»Na začetku letošnjega leta smo na enotni mirnopeški vodovodni sistem uspešno priklopili območje globodolske doline in Jordankala ter brez posebnih zapletov zamenjali nekdanjega upravljavca Komunalo Trebnje z novomeško Komunalo, ki zdaj upravlja vodovodni sistem občine. Končali smo tudi dela na vodovodu Malenska vas–Dolenji Podboršt–Gorenji Podboršt in položili več kot dva kilometra dolg glavni vod na trasi Malenska vas–Šranga–Jablan, kjer izvajalec dela končuje z izvajanjem vodovodnih priključkov in asfaltiranjem državne in občinske ceste. Na trikilometrskem odseku Biška vas–Mirna Peč–Malenska vas pa smo hkrati z vodovodom urejali tudi težko pričakovani pločnik med Mirno Pečjo in Biško vasjo ter obnavljali pločnik in druge javne površine v občinskem središču. Dela bodo kmalu končana,« je na hitro povzel Andrej Kastelic, ki bdi nad projektom na mirnopeški občinski upravi.

Sicer je bilo jeseni najbolj delavno na višjeležečem Golobinjeku, kjer javnega vodovoda še niso imeli, prebivalci pa morajo čakati na dobavo vode s cisterno in se pri tem srečujejo tudi s težavami. Ob dva kilometra dolgem glavnem cevovodu, ki bo pretežno potekal ob cesti, hkrati gradijo še štiri večje vodovodne objekte – črpalni jašek, dva razbremenilna jaška in novi vodohran pri cerkvi sv. Uršule na vrhu Golobinjeka.

»Zadovoljni smo, da so skoraj vsi lastniki objektov, teh je približno 60, prisluhnili predlogu občine in se odločili, da sočasno zgradijo tudi individualne priključke. Tako so si zagotovili nižjo ceno priključka in se izognili naknadnemu posegu v na novo asfaltirano cesto. Občine, ki so vključene v projekt suhokranjskega vodovoda, smo se z izvajalci in Komunalo Novo mesto dogovorile za popust, če bodo za priključek poskrbeli hkrati z gradnjo glavnega vodovoda. Tisti, ki bodo s priključitvijo odlašali do konca gradnje in jih bo nato k temu pozvala Komunala, tega popusta ne bodo mogli uveljaviti,« je pojasnil Kastelic.

Z novimi uporabniki se hitro povečuje tudi poraba iz mirnopeškega vodovodnega sistema, je opozoril, zato bomo morali v kar najkrajšem času omogočiti obratovanje dodatne, druge vodne vrtine. Obe so na mejnem območju s sosednjo občino Mokronog–Trebelno zgradili že pred leti, deluje pa le ena, ki ima črpališče, pri drugi pa so ga zgradili v sklopu suhokranjskega vodovoda. »Tu so omejene tudi energetske zmogljivosti omrežja, zato smo morali poiskati nove rešitve, s katerimi bi za sprejemljivo ceno lahko zagotovili sočasno delovanje obeh vrtin. V teh dneh smo na obeh črpališčih in v vodohramu nad Čemšami že montirali novo elektro-energetsko opremo,« je še povedal Andrej Kastelic.

M. Ž.