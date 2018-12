Delavske športne igre že 58 let

18.12.2018 | 11:40

V absolutni konkurenci so znova slavili zaposleni v Krki.

Revoz je bil drugi.

Novo mesto - Zavod Novo mesto je nedavno v dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine pripravil zaključno slovesnost 58. sezone Delavskih športnih iger (DŠI), na kateri so znova poudarili, da so igre veliko več kot le tekmovanje rekreativnih športnikov, ki predstavljajo podjetja oziroma organizacije, v katerih so zaposleni, so sporočili iz omenjenega zavoda.

V ženski konkurenci je zmagala Krka pred Policijo in Revozom, pri moških pa Krka pred Revozom in Adrio Mobil. V absolutni konkurenci zaposleni v Krki še vedno slavijo prepričljivo zmago, na drugem mestu je Revoz, na tretjem pa letos ponovno Adria Mobil. Sledijo Policija, Društvo upokojencev, Zavod za gozdove, Mestna občina, Komunala… Pokale najboljšim trem ekipam v moški, ženski in absolutni razvrstitvi bodo podelili na tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki bo sredi februarja.

Najboljši športnik in športnica iger, kriterij je udeležba na igrah, sta že peto leto zapored Erik Kraševec (URSA Slovenija) in Antonija Bahor (Policija). Oba bosta tudi tokrat za nagrado, ki jo poklanja Adria Mobil, dobila brezplačni 3-dnevni najem avtodoma. Tokrat so prvič podelili tudi nagrade drugo in tretje uvrščenemu športniku oziroma športnici. Drugo uvrščena Aleš Berger (MO Novo mesto) in Valentina Golob (Revoz) sta prejela sezonski smučarski vozovnici SC Gače, tretje uvrščena Andrej Šega (Policija) in Mirjana Vardijan (MO Novo mesto) pa sta prejela nagrado Zavoda Novo mesto - bon za vpis abonmaja po izbiri v KC Janeza Trdine, so navedli v sporočilu za javnost.

Izpeljali vsa tekmovanja, tudi letos dobrodelni

V 58. sezoni DŠI so izpeljali prav vsa tekmovanja, od februarja do decembra jih je bilo kar 32. Sodelovalo je 52 različnih ekip, v ženski kategoriji 18, v moški pa 49. Lani je bilo vključenih 38 podjetij oziroma delovnih organizacij.

V URSA dobrodelni sklad so z športniki z udeležbo na tekmovanjih prispevali kar 2495 evrov, kar pomeni, da je bilo na DŠI 2495 udeležencev. V sodelovanju s podjetjem URSA Slovenija in Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto bodo denar predali socialno ogroženi družini iz Dolenjega Suhadola.

Dobrodelni odbojkarski izziv

V sodelovanju z Moškim odbojkarskim klubom Krka bo Zavod Novo mesto v soboto, 22. decembra, ob 18. uri v Športnem centru Livada pripravil že 5. Dobrodelni odbojkarski izziv 6 na 2 – šest amaterjev, t. i. reprezentanca DŠI, bo zaigralo proti dvojici iz odbojkarskega kluba. Zbrani denar bodo namenili Društvu Življenje brez nasilja, v sklopu katerega deluje Varna hiša.

Nova sezona Delavskih športnih iger pa se bo začela 2. februarja, ko je predviden veleslalom na Gačah, če bodo to dopuščale vremenske razmere, so še dodali.

Povzela: M. Ž., Foto: Foto Life - Marko Klinc

Galerija