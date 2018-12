Kje si, sprašuje Marta

18.12.2018 | 14:40

Marta Bartolj (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Galeriji Krka je ne ogled razstava trebanjske ilustratorke Marte Bartolj, ki se tokrat predstavlja z ilustracijami za svojo slikanico Kje si?, knjigo brez besed, za katero je bila v sklopu nagrad Kristine Brenkove letos nagrajena s posebnim priznanjem, izšla pa je letos pri založbi Miš.

Martina slikanica Kje si? pripoveduje zgodbo o deklici, ki se ji je izgubil psiček, njegovo iskanje pa spodbudi sodelovanje med ljudmi in sproži niz dobrih dejanj. Marta je snov za zgodbo v knjigi dobila v resničnem življenju, in psiček, upodobljen v zgodbi, obstaja, ime naj mu bi bilo Brko. Z njegovo zgodbo se je Marta ukvarjala že med študijem na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, pozneje jo je nadgradila, prvotni naslov Dejanja govorijo, podaj naprej pa je spremenila v Kje si?. Slikanica, ki je letos izšla pri založbi Miš, ima kar 75 strani in je tako za najmlajše bralce, če jim med prebiranjem knjige brez besedila sploh lahko tako rečemo, kar precejšen zalogaj.

Razstava bo odprta do 7. januarja.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. Vidmar

Galerija