TEB bo gradil nov blok

18.12.2018 | 18:00

TEB je letos končala naložbo v šesti plinski blok, ki si jo je ob odprtju maja ogledal tudi predsednik države Borut Pahor. (Foto: B. B.)

Brestanica - Gen energija, ki je lastnica Termoelektrarne Brestanica (TEB), je svoji hčerinski družbi konec novembra izdala soglasje h gradnji novega, sedmega, plinskega bloka (PB7), s čimer bo TEB v celoti nadomestil vlogo treh najstarejših plinskih agregatov iz leta 1974.

Začetek projekta je predviden že v tem letu, v katerem bo termoelektrarna začela s pripravo in izvedbo javnih naročil. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 2020, PB7 pa bodo namestili v stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, saj sta tam že predvidena prostor in infrastruktura zanj.

Delovanje PB7 bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene, pravijo v TEB.

Ocenjena investicijska vrednost plinskega bloka 7 znaša 26,45 milijona evrov.

B. B.