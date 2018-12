Delavec umrl pri delu v gozdu

18.12.2018 | 20:35

Foto: Arhiv DL

V delovni nesreči, ki se je zgodila popoldne pri naselju Knežja Lipa v občini Kočevje, je umrl delavec. Pri delu v gozdu se je namreč nanj podrlo drevo, delavec pa je umrl na kraju nesreče, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Poškodoval se je s krožno žago

V Rovišču pri Studencu se je nekaj pol enih popoldne občan pri delu z krožno žago poškodoval prste na roki. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Trčili vozili

Na cesti Češnjevek—Lipnik v občini Trebnje sta ob 17.05 trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala in so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, stabilizirali vozila, odklopili akumulatorja ter pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe.

Gorele saje

V Velikih Malencah so okoli pol osme ure zjutraj gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Krška vas in Skopice so požar pogasili ter pregledali okolico dimnika. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Krška vas.

M. Ž.