Silvestrovanje malo drugače

19.12.2018 | 07:55

Šmarješke Toplice - Iščete izvirno idejo, kam na silvestrovanje? Vabimo vas na prav poseben silvestrski večer – v svet savn v Terme Šmarješke Toplice.

Prazniki so preveč dragoceni, da bi nam neopazno spolzeli med prsti … Letos, ko so še posebej radodarni s prostimi dnevi, imamo veliko priložnosti za doživetja, ki še dolgo ostanejo v spominu. Če ne marate bučnih zabav, sedenja ob obloženih mizah, plesov v zapovedanih oblačilih ali postavanja na mrzlem, vam bo ideja o silvestrovanju v svetu savn prišla kot naročena.

Sproščen večer v kopalnem plašču

Savna je poseben svet, kjer lahko po zaslugi prijetnih vonjav in delovanja toplote na naše telo dosežemo popoln odklop od sveta in z mislimi odtavamo, kamor nam poželi srce. Z izmeničnim segrevanjem in ohlajanjem se telo dobro prekrvavi, hkrati pa se zmanjšajo napetosti. Počutimo se, kot bi zmagali na tekaškem tekmovanju - sproščeno, lahko, zmagovito.

Razvajanje z dišečimi rituali in kopanje pod zvezdami

V Termah Šmarješke Toplice se boste na silvestrski večer razvajali v petih različnih savnah, ob nežni glasbi s karibskih otokov in posebnih ritualih vrtinčenja zraka. Z dišečimi pilingi iz naravnih sestavin boste poskrbeli, da bo vaša koža lažje zadihala, hkrati pa postala mehka in gladka. Po mehurčkanju v džakuziju boste lahko tudi zaplavali v termalnem bazenu – znotraj in zunaj, pod zvezdami.

Silvestrska pogostitev

Seveda bodo poskrbeli tudi za praznično omizje, na katerem bo v izobilju vitaminov in mineralov, pa tudi majhnih pregreh, kot se spodobi za silvestrski večer. Novemu letu boste nazdravili s penino in tisočimi željami, ki naj se uresničijo v 2019. Prva, po bolj zdravem življenju z manj stresa, se vam bo uresničila že ta večer.

Brez gneče in stresa

Število udeležencev je omejeno, zato ne bo gneče. Za silvestrski večer v savnah ne potrebujete ničesar, ne prazničnih oblačil, ličil, še pričeske ne. Vzemite le kopalke, če vas bo zamikalo kopanje v termalnem bazenu, v savnah pa vas že čakajo kopalni plašči, brisače in mehki ležalniki.

Zagotovite si silvestrovanje malo drugače in čimprej rezervirajte:

Terme Šmarješke Toplice, booking@terme-krka.eu / 08 20 50 300 / www.terme-krka.si.

Oglasno sporočilo