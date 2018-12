Trije prašički, Dobri mož in razstava

19.12.2018 | 11:30

Otroke je obiskal Dobri mož. (Foto: A. M.)

Prišel je tudi lajnar. (Foto: A. M.)

Mi smo trije prašički. (Foto: M. L.)

Brežice - Na že peti praznični rokodelski tržnici na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice se je v nedeljo predstavilo skoraj trideset izdelovalcev in pridelovalcev iz Posavja, kot je sporočila koordinatorka in organizatorka kulturnih programov v muzeju Andreja Matijevc. Na stojnicah so ponujali pridelke in ročno narejene izdelke, kot so nakit, voščilnice, med, okraski, vzglavniki in izdelki iz lesa. Prišel je tudi lajnar.

Muzej je za najmlajše organiziral lutkovno predstavo Trije prašički v izvedbi Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica in obisk Dobrega moža.

Ob koncu tržnice so v sodelovanju z osnovnima šolama Brežice in Boštanj odprli razstavo Znanje in veščine iz depoja 2: Snovanje in poustvarjanje štukatur. Razstava z izdelki delavnic je na ogled v prostoru ob recepciji in arkadnem hodniku v pritličju gradu.

M. L., foto: A. M.

Galerija