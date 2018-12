Sinoči dva dimniška požara; nesreča na Šentjernejski

19.12.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.08 so zagorele saje v dimniku starejše stanovanjske hiše v Dobruški vasi, občina Škocjan. Gasilci PGD Škocjan so pregledali peč in dimnik, zaprli dovod zraka, ter okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 20.35 so zagorele saje tudi v dimniku stanovanjske hiše na Lokvah, občina Črnomelj. Požar je pred prihodom gasilcev pogasil lastnik sam. Gasilci PGD Črnomelj so okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero.

Nesreči na Šentjernejski ter na Rašici



Ob 21.56 so gasilci GRC Novo mesto posredovali na Šentjernejski cesti v Novem mestu, kjer je prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Razsvetlili so kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in skupaj z delavcem cestnega podjetja počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo odpeljali v SB Novo mesto.

Ob 9.46 sta v naselju Rašica, občina Velike Lašče, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so na kraju dogodka oskrbeli poškodovani osebi in eno osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.