Proračuna poslali v javno obravnavo

19.12.2018 | 12:30

Mirnski svetniki so na sinočnji seji v prvi obravnavi sprejeli predloga proračunov za leto 2019 in 2020.

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec

Župan je za podžupana imenoval Zoran Remica.

Mirna - Mirnski občinski svetniki so na drugi redni seji sprejeli predlog proračunov za leto 2019 in 2020 in ju s tem poslali tudi v javno obravnavo. Občina za naslednje leto predvideva 3,3 milijone evrov prihodkov, odhodkov pa naj bi bilo za okoli 3,6 milijonov evrov. Za leto 2020 prihodke načrtujejo v višini 3,4 milijona evrov, odhodkov pa za dobrih 3,7 milijonov evrov.

Med javno obravnavo imajo tako občani možnost dati svoje predloge in pobude, pod drobnogled pa ga bodo vzeli tudi vsi odbori, ki so jih imenovali na sinočnji seji. Odbor za okolje in prostor sestavljajo: predsednik Aleš Starič, ostali člani so Milan Škufca, Anton Kašič, Anton Mirt, Vojko Strmole, Janez Bračko in Jožko Tomšič. Odbor za družbene dejavnosti bo deloval v naslednji sestavi: predsednica Irena Dim, ostali člani so Matjaž Ožek, Blanka Pust, Barica Kraljevski in Matej Zupan. V odboru za gospodarstvo so: Tomaž Zorc (predsednik), Aleš Starič, Anton Mirt, Jože Dim in Vladimir Stopar (ostali člani). Odbor za proračun in lokalno samoupravo sestavljajo: Blanka Pust kot predsednica, člani pa so še Matjaž Ožek, Milan Škufca, Peter Smole in Leona Trifunović. Statutarno pravna komisija: predsednik Zoran Remic, ostali člani pa so Anton Mirt, Blanka Pust, Aleš Starič in Anton Kašič. Komisijo za podelitev priznanj sestavljajo: Anton Kašič kot predsednik, ostali člani so Tomaž Zorc, Irena Dim, Nikolaj Borštnar in Anton Kotar. Potrdili so tudi člane nadzornega odbora, ki ga sestavljajo: Marija Sluga, Bojana Rebolj in Elizabeta Grebenc.

Ker s prvim januarjem občina še ne bo imela sprejetega proračuna za naslednje leto, saj predvidevajo, da bo njegova druga obravnava na občinskem svetu sredi januarja, so svetniki sprejeli sklep o začasnem financiranju občine od prvega januarja do konca marca.

Župan Dušan Skerbiš je za podžupana imenoval Zorana Remica. Svetnika Antona Mirta je zanimalo, zakaj se je župan tako odločil. »Zoran Remic je že dva mandata občinski svetnik, je zelo aktiven v občini. Poznam ga osebno tudi zaradi njegovih karakteristik sem se tako odločil,« je pojasnil Skerbiš.

Svetniki so sprejeli tudi sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo razglednega stolpa na Debencu in za gradnjo stavbe za kulturo in razvedrilo Dom Partizan, ki ga želijo legalizirati.

Besedilo in fotografije: R. N.

