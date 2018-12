Potrdili mandate vsem svetnikom, razen Francu Hudoklinu

19.12.2018 | 09:15

Nov občinski svet z županom Radkom Luzarjem

Šentjernej - Sinočnja konstitutivna seja novoizvoljenega Občinskega sveta (OS) občine Šentjernej ni potekala kot v drugih občinah utečeno, formalno in mirno, pač pa burno, kar očitno nakazuje tudi prihodnjo lokalno politiko.

Barbka Močivnik Škedelj

Po poročilu predsednice občinske volilne komisije Barbke Močivnik Škedelj, ki je predstavila rezultate zadnjih lokalnih volitev za občinski svet in volitev za župana, kjer je bil potreben tudi drugi krog, so svetniki potrjevali mandate članov občinskega sveta. O vseh so glasovali v paketu in jih potrdili kot nesporne, razen o svetniku SLS Francu Hudoklinu - mandata mu niso potrdili. Za je glasovalo 6 svetnikov, proti 7.

Kot je pojasnil predsednik začasne, enodnevne mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana Albert Pavlič (člana sta bila še Alenka Brežnjak in Tomaž Junc), so prejeli pritožbo štirih svetnikov - Andreja Mikca iz Liste za šentjernejsko dolino, Janeza Selaka z Liste Skupaj za prihodnost, Jožeta Vrtačiča z liste Mladi za aktiven Šentjernej ter Alberta Pavliča z SDS - v kateri so izpostavili problematičnost oz. spornost mandata novega občinskega svetnika Franca Hudoklina.

Albert Pavlič (na levi)

Občina je namreč v direktnem sporu s koncesionarjem, podjetjem WTE iz Kranjske Gore, ker želi odkupiti koncesijo za opravljanje javnega gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju občine Šentjernej, Hudoklin pa je vodja centralne čistilne naprave v Šmalčji vasi, s katero upravlja koncesionar. Pri odločanju o teh zadevah naj bi prišlo zato do nasprotja interesov, pojavil bi se videz nepristranskosti, med drugim je bilo slišati, da je sporno, da Hudoklin dobiva plačo iz podjetja, kamor se denar nakazuje tudi iz občinskega proračuna itd.

Hudoklin bo iskal pravico na sodišču

Franc Hudoklin bo tožil občinski svet

Franc Hudoklin je bil nad dogajanjem zelo razočaran. »Presenečen sem, da se je že prvo minuto nekdo spravil name. Izvoljen sem bil legitimno, od občanov občine Šentjernej. Danes je vaša odločitev, ali mi potrdite mandat ali ne, a moja odločitev je jasna - aktiviral bom vse pravne službe in dokazal, če bo treba tudi na evropskem sodišču, da sem uradno izvoljen občinski svetnik na listi SLS in da je treba v Šentjerneju razmišljati drugače. Danes potrjujemo le mandate, ostala odločanja so v rokah drugih institucij,« je opozoril.

Nadaljeval je: »Že na prvi seji ste dokazali, kako boste delali v dobrobit občanov - ukvarjali se boste s Francem Hudoklinom,« in dodal: »Sram me je, da sem danes tukaj, da se s Francem Hudoklinom ukvarjate po 20 letih ukvarjanja in prizadevanja za občino. Pripravljen sem bil delati za občane, pomagati pri pridobivanju denarja, vendar se je žal danes izkazalo, da sem nekomu trn v peti in se mi hoče že nekaj let maščevati.«

Povedal je tudi, da je zaposlen v delniški družbi in da niti centa ne dobi od občine Šentjernej. »Plačuje me firma, ta pa ima s tem dejanjem še večji vpliv, da obdrži koncesijo, ki ji je bila podeljena,« pove Hudoklin.

»Verjetno smo med 212 občinami v Sloveniji edina, ki ni potrdila občinskega svetnika. Zato jasno napovedujem tožbo proti občinskemu svetu in vse ostale možne pravne postopke. Nekdo bo za ta dejanja odgovarjal. Izvolili so me občani občine Šentjernej,» je dejal, ko je po glasovanju zapustil prizorišče v Kulturnem centru Primoža Trubarja, in pripomnil, da se bo verjetno s to zadevo odprl val nepravilnosti iz občinske uprave, ki bodo prišle v javnosti.

Kot je povedal občinski pravnik Rajko Grimšič, sedaj lahko v osmih dneh sledi Hudoklinova tožba na Upravno sodišče RS, ki bo odločilo o spornosti oz. nespornosti mandata. Tožena stranka bo občinski svet.

Povedati velja, da so nekateri svetniki (Alenka Brežnjak, Jože Simončič, Marjetka Rangus) podvomili v odločanju občinskega sveta o spornosti mandatov in poudarili, naj se to vprašanje raje naslovi na KPK, ki bo ustrezno ukrepalo. Janez Selak pa je npr. spomnil, da je pred štirimi leti kot svetnica odstopila Magda Antončič, kjer je bilo podjetje njenega moža povezano z občino.

Zaprisegel župan

Župan Radko Luzar je nastopil svoj drugi mandat.

Radko Luzar je nastopil svoj drugi županski mandat. Na seji, ki jo je vodil najstarejši občinski svetnik Viktor Luzar, je ob zaprisegi dejal, da je mandat usmerjen v prihodnost in skupno dobro. Občinski svet prinaša pomlajeno sestavo in nove obraze, kar pomeni, da se bodo ideje dopolnjevale z izkušnjami, je dejal. Poudaril je, da županovanje prevzema z veliko odgovornostjo in bo delal za skupno dobro, poštenost, pravičnost in transparentnost. »Različni pogledi in stališča so dobrodošli, izbrali bomo najboljše rešitve,« je dejal in povedal, da je občina do marca na začasnem financiranju.

Glede zapleta s Hudoklinom je povedal, da gre verjetno za konflikt interesov, a da mora o tem odločati KPK in drugi organi, je pa prav, da se te stvari razčistijo na začetku. V novem občinskem svetu pričakuje sodelovanje.

Šentjernejski oktet

Občinski svet v občini Šentjernej ima za zdaj le 16 članov - Hudoklinu mandata niso potrdili, 18. svetniško mesto pa pripada predstavniku romske skupnosti, ki še ni bil izvoljen. Posebna občinska volilna komisija je sporočila, da za redne lokalne volitve ni bilo vložene nobene popolne vloge za predstavnika romske skupnosti, zato bo komisija v zakonskem roku razpisala naknadne volitve.

Ob koncu konstitutivne seje se je za veselo vzdušje s pesmijo potrudil Šentjernejski oktet.

V priponki vloženi pritožbi.

Besedilo in foto: L. Markelj

