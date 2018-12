Pojasnilo sodišča glede kazni za smrt 10-mesečnika

19.12.2018 | 10:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Poročali smo, da je sodišče obosodilo starša 10 mesecev starega otroka, ki je leta 2011 umrl zaradi zapletov po nezdravljeni pljučnic. Ker je prišlo navedbe napačne višine kazni, smo prejeli pojasnilo predsednice Okrožnega sodišča Novo mesto Tatjane Plut.

V članku je bilo zapisano, da je sodišče starša obsodilo na pogojno kazen enega leta in enajst mesecev zapora in da bosta kazen odslužila z delom v splošno korist, predsednica sodišča pa je v odgovoru zapisala: "Povzete informacije so pomanjkljive, nejasne, predvsem pa za javnost zavajajoče. O zadevi je odločalo Okrožno sodišče v Novem mestu, ki staršema, kot nepravilno navajate, ni izreklo pogojne obsodbe, ki je opozorilna sankcija namesto kazni. Vsakemu je najprej določilo zaporno kazen deset mesecev zapora za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti ter po tri mesece za vsako od petih kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, nato pa jima je izreklo enotno kazen eno leto in enajst mesecev zapora. V skladu z določilom VIII. odst. 86. člena KZ-1 je določilo le način izvršitve kazni zapora tako, da namesto zaporne kazni opravita 1400 ur dela v splošno korist v roku 2 let od dneva izvršljivosti sodbe."

Zapisno bo objavljeno tudi v jutrišnji, 51. številki Dolenjskega lista.

M. Ž.