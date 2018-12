Pregloboko pogledala v kozarec in povzročila nesreči

19.12.2018 | 13:45

Foto: PP Dolenjske Toplice

Policisti PP Trebnje so bili včeraj nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Češnjevkom in Lipnikom. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 65-letni voznik, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 46-letni voznik. V nesreči sta 46-letni voznik in 84-letna potnica v njegovem vozilu utrpela lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligramov alkohola.

Okoli 21.30 se je zgodila prometna nesreča v Žabji vasi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah policistov je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil 21-letne voznice. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti PP Novo mesto so odredili preizkus alkoholiziranosti 30-letnemu povzročitelju, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka imel 0,63 miligramov alkohola.

Obema povzročiteljema nesreč so policisti odvzeli vozniška dovoljenja in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu.

Tovor prevažal brez dovoljenja



Policisti PP Dolenjske Toplice so na regionalni cesti pri Črmošnjicah ustavili voznika tovornega vozila s pripetim priklopnikom, na katerem je prevažal gozdarski delovni stroj z žerjavom in nakladalnim grabežem. Med postopkom so ugotovili, da je voznik prevažal tovor brez potrebnega dovoljenja za izredni prevoz, prav tako so ugotovili tudi pomanjkljivosti pri strokovni usposobljenosti voznika. Policisti so na podlagi ugotovljenih kršitev uvedli postopek o prekršku. Zakon o cestah za omenjene kršitve za voznika določa globo v višini 1000 evrov, za pravno osebo pa 3000 evrov.

Ob zlat nakit

Na Avšičevi ulici v Novem mestu je včeraj med 13.30 in 15.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Nezakonito čez mejo

Sevniški policisti so v Sevnici izsledili in prijeli državljana Ekvadorja, ki je nezakonito prestopil državno mejo na območju Brežic. Nezakonito čez mejo je šel tudi državljan Sirije, ki so ga v Mostecu izsledili policisti PP Brežice. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

M. Ž.