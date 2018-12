Potrdili mandate novim svetnikom in staremu županu

19.12.2018 | 15:00

13-članski občinski svet Občine Straža z županom Dušanom Krštincem: Borut Likar, Albin Kregar, Anica Nose, Marija Mihelič, Zdravko Turk, Pavle Vidic, Franc Plut, Katarina Petan, Tomislav Salopek, Mateja Merlin in Samo Jakljič (na posnetku manjka Lili Šiler)

Predsednik OVK Roman Pulko (na levi)

Do županove prisege je prvo sejo vodil Tomislav Salopek

Straža - Na včerajšnji konstitutivni seji občinskega sveta občine Straža so potrdili mandate vsem 13 svetnikom in svetnicam ter županski mandat Dušanu Krštincu. Mirna in slovesna seja nakazuje, da bo tudi novi občinski svet deloval usklajeno, v prejšnji sestavi so denimo domala vse sklepe potrjevali brez glasu proti, tako da so se sinoči takoj po zaključku dogovorili še za dopisno sejo pred iztekom leta, saj želijo rešiti težave z medletnim vpisom otrok v vrtec.

Sejo je vodil najstarejši svetnik Tomislav Salopek, predsednik občinske volilne komisije Roman Pulko pa je predstavil izide novembrskih volitev in med drugim povedal, da komisija ni dobila nobenega ugovora.

Kot je znano, je bila na lokalnih volitvah za občinski svet najbolj uspešna Lista krajanov občine Straža (LKOS), ki je osvojila pet mandatov. Na občinskih sejah jo bodo zastopali Samo Jakljič, Mateja Merlin, Borut Likar, Anica Nose in Tomislav Salopek. Enega predstavnika manj ima Razvojna iniciativa občine Straža (RIOS): Dušana Krštinca, Marijo Mihelič, Albina Kregarja in Lili Šiler. Ker je Krštinc danes nastopil nov županski mandat, ga bo v občinskem svetu najverjetneje nadomestil naslednji kandidat z njihove liste Damjan Jerman. Novo listo Civilna iniciativa - Stopimo skupaj bo zastopal Franc Plut, v svetniške klopi pa bodo sedli še Katarina Petan iz Nove Slovenije, Zdravko Turk iz SDS in Pavel Vidic iz SLS.

Po potrditvi vseh 13 mandatov je kot straški župan zaprisegel Dušan Krštinc. V svojem nagovoru je poudaril, da bo še naprej deloval povezovalno, da so v preteklem mandatu za naložbe namenili šest milijonov evrov, zahvalil pa se je tudi občinskemu svetu, saj so delovali enotno in se o pomembnih projektih uskladili že pred sejami. Med večjimi projekti v naslednjih štirih letih je izpostavil gradnjo novega, 14-oddelčnega vrtca, stanovanja za mlade družine, varnost v prometu, programe za starejše, sprehajalne poti in varovanje okolja. "Realizacija bo zahtevala veliko dela, energije in usklajevanja. Prepričan sem, da bomo dobro sodelovali in uresničili zastavljene cilje," je zaključil Krštinc.

Sledilo je imenovanje članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri bodo Borut Likar (LKOS), Albin Kregar (RIOS), Franc Plut (Stopimo skupaj), Katarina Petan (NSi) in Zdravko Turk (SDS). Župan je za predsednika komisije predlagal Kregarja, na pobudo Sama Jakljiča (LKOS), da glede ne izid volitev njihovi listi pripadata dva člana, a so se temu odrekli, in da bi bil zato predsednik raje Likar, pa je na glasovanje dal drugačen sklep. Tako so na koncu soglasno sklenili, da bo predsednik komisije Likar.

Kot omenjeno, bo novi občinski svet na skorajšnji korespondenčni seji reševal medletni vpis vrtčevskih otrok, o čemer bomo podrobneje poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

