Kam bodo šli in kaj bodo počeli; Eni razkošno, drugi skromno

19.12.2018 | 17:00

Šestim županom širše dolenjske regije poskus osvojitve novega mandata ni uspel. Vsi so bili župani vsaj dva mandata in vrnitev v poklicni svet za nekatere ne bo ravno lahka. Zanimalo nas je, kaj nameravajo početi. Nekateri so nam izdali svoje načrte, drugi so naša vprašanja ignorirali. V tiskani izdaji Dolenjskega lista preverite več.

Praznični dnevi so pred vrati. Kaj prinaša letošnji veseli december? Koliko bodo občine porabile za praznično okrasitev in prireditve ter kaj bodo za ta denar ponudile? O tem smo se pozanimali na 21 občinah. Kje bo najbolj razkošno in seveda zato tudi najdražje in kje bodo praznovanja skromna, boste prebrali v Dolenjcu.

V dneh pred božičem mnogi doma postavijo jaslice, velja pa si ogledati tudi zanimive postavitve drugje. Tokrat vam v tiskani izdaji časopisa predstavljamo dvoje jaslice, ki niso čisto navadne in so vredne ogleda.

Dolenjskemu listu prilagamo božično Živo in še darilo - koledar za prihodnje leto.

Naj bo tudi med prazniki z vami vaš najljubši "Dolenjc"!