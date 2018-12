Kako je Henček zlezel v ljudska srca

19.12.2018 | 18:10

Henček Burkat z Drašičkimi voščači v studiu Radia Sraka (Foto: D. V., arhiv DL)

Dobrava, pri Novem mestu - Sinoči so člani Turistično–športnega društva Bezgavec v sodelovanju s krajevno skupnostjo Bučna vas in s sorodniki pripravili čustveno nabit in zelo zanimiv večer v spomin na Henrika Štefana Burkata, veliko bolj poznanega kot Henčka Burkata. V letu 2011 preminuli glasbenik ljudskih src bi prav na ta 18. december praznoval 80. rojstni dan, če bi mu to bilo dano.

Toni (levo) in Tomaž Burkat

Organizatorji so v Henčkov dom na Dobravi povabili nekdanje člane ansambla, sodelavce, avtorje besedil, sorodnike, prijatelje in sosede. Dogodek so poimenovali okrogla miza, a se je prelevil v bogat preplet spominov, anekdot in Henčkove glasbe, za katero sta poskrbela Henčkova sinova Toni in Tomaž, ki sta tudi sama v zadnjem obdobju delovala v očetovem ansamblu.

Spomini so ta večer kar vreli na dan ...

»Krajani in člani TŠD Bezgavec se še kako dobro zavedamo veličine in neprecenljive dediščine, ki nam jo je zapustil Henrik Štefan Burkat, zato se je v naših mislih že kako leto vrtelo vprašanje, kako ob osemdesetletnici njegovega rojstva počastiti spomin nanj in dati priznanje našemu sokrajanu,« je ob tej priložnosti dejal predsednik društva Peter Košak, ki je spretno povezoval dogodek.

Henčkov ansambel v različnih sestavih je bil med ljudmi izredno popularen, zato si je prislužil več zlatih in celo platinasto ploščo, saj so založbe plošče s Henčkovimi vižami prodajale v 50 do 80 tisoč izvodih, plošča Didl boogie-woogie pa je s 100.000 prodanimi izvodi postala celo platinasta. Ansambel je velike uspehe in izreden sprejem doživel tudi ob vsakem gostovanju na tujem, še posebej v Kanadi, ZDA in Avstraliji.

Zlate in platinaste plošče

Zbrani člani njegove družine, še živeči člani njegovih zasedb, sodelavci, sosedje in prijatelji so ta večer v Henčkovem domu s številnimi spomini na sodelovanje in življenje s Henčkom ter z zanimivimi anekdotami orisali Henčka kot preprostega, skromnega, dobrodelnega in morda celo naivnega glasbenika, človeka, ki je znal že s tem, da je bil tak, kot je, zlesti v srca poslušalcev, in velikega šaljivca, ki mu smisla za humor ni zmanjkalo niti v težkih trenutkih proti koncu življenja.

Zbrana družba se je strinjala, da je Henček kot ustvarjalec preveč prezrt in da je čas, da ga postavijo na pravo mesto.

Morda si spomin lahko osvežite na naslednji povezavi ali pa tule, še dlje v zgodovino pa tu.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni Jožko Imel priliko srečevat Henrika privatno. Se strinjam z ugotovitvijo "naivnega glasbenika". To tukajšnji ljudje glede spomina nanj, očitno ne oprostijo. Čestitke TŠD Bezgavec in KS Bučna vas za obuditev spomina nanj. Preglej samo prijavljene komentatorje