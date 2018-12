Gorivo na cesti, preplah zaradi plina

19.12.2018 | 18:25

Ob 8.21 so v vasi Veliko Črnelo v občini Ivančna gorica gorele saje v dimniku objekta. Posredovali so gasilci PGD Ivančna gorica. Ohladili so dimnik, počakali da mine nevarnost ter lastnika napotili na pristojnega dimnikarja.

Ob 8.47 je na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje, občina Brežice, iztekalo pogonsko gorivo iz tovornega vozila. Gasilci PGE Krško so požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posuli razlito pogonsko gorivo v dolžini približno 100 metrov, iz rezervoarja prečrpali gorivo ter

Ob 17.39 se je v stanovanjski hiši v Krallovi ulici v Novem mestu sprožil alarm za ogljikov monoksid. Gasilca GRC Novo mesto sta z napravo za merjenje plinov opravila meritev in prezračila prostore. Do sproščanja plinov ni prišlo.

B. B.