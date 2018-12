Na terensko krvodajalsko akcijo prišlo kar 69 krvodajalcev

20.12.2018 | 09:25

Akcija v Žužemberku je lepo uspela. (Foto: OZRK Novo mesto)

Žužemberk - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je včeraj v sodelovanju z ZTM iz Ljubljane v osnovni šoli Žužemberk pripravilo zadnjo terensko akcijo v tem letu. Povabilu se je odzvalo zelo lepo število krvodajalcev, saj jih je prišlo kar 69, od tega se jih je 15 odločilo kri darovati prvič. Ti so prišli na povabilo sodelavcev, nekateri so novico prebrali na FB strani oz. so poslušali nedavno predavanje o krvodajalstvu na Šolskem centru Novo mesto, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije.

»Vseh krvodajalcev smo iskreno veseli, ker se ravno v tem času beleži porast raznih viroz in prehladov, tako da število tistih, ki darujejo, lahko upade, prav tako pa so pred nami praznični dnevi, ki sovpadajo z odvzemnimi dnevi na transfuzijski službi,« je poudarila Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto.

Poskrbeli so tudi za dobro počutje krvodajalcev, pri pogostitvi so jim prijazno priskočile na pomoč prostovoljke KORK in kuharice na šoli.

M. Ž.

Galerija