V Šentrupertu zaprisegel novi župan

20.12.2018 | 11:30

Šentrupertski občinski svet z novim županom Andrejem Martinom Kostelcem.

Nekdanji župan Rupert Gole je takole čestital novemu županu za izvolitev.

Konstitutivno sejo je vodil najstarejši svetnik Alojzij Gregorčič.

Šentrupert - Po predstavitvi volilnih rezultatov predsednika Občinske volilne komisije Boštjana Sladiča so na sinočnji konstitutivni seji občinskega sveta občine Šentrupert potrdili mandate vsem devetim svetnikom in svetnicam, po slovesni zaprisegi pa je svoj mandat prevzel tudi novi župan mag. Andrej Martin Kostelec, ki je na nedavnih lokalnih volitvah premagal zdaj že nekdanjega župana Ruperta Goleta, ki je občino vodil od njene ustanovitve.

V Šentrupertu se je po lokalnih volitvah skorajda povsem spremenila sestava občinskega sveta, saj je v njem kar osem novih obrazov. Edini, ki je bil svetnik že v prejšnjem mandatu, je Tomaž Kurent, poleg njega so bili v občinski svet izvoljeni še Tomaž Ramovš, Jožica Berk, Alojzij Gregorčič, Andreja Žago, Franci Bartolj, Stanko Jaki, Matjaž Štrukelj in Boštjan Nemec.

Kostelec je v nagovoru obljubil, da bo vestno opravljal funkcijo župana. Najprej se želi seznaniti, v kakšnem stanju je občina. Po njegovih besedah bo pod drobnogled vzel proračun za naslednje leto in če bo potrebno bo predlagal tudi spremembe. Med prednostne naloge uvršča izgradnjo obvoznice okoli Šentruperta. »To se mi zdi, da je to nujno potrebno narediti, kajti tako sem začutil tudi od občanov. V jedru občine je velik nered. Obvoznica bo velik zalogaj, ker bo treba zagotoviti vsa potrebna soglasja in tudi finančna sredstva,« je povedal novi župan.

Prizadeval si bo tudi za obnovo kulturnega doma, ki je po njegovi oceni v slabem stanju. Kostelec bo spodbujal, da se v razvoj občine s svojimi predlogi vključili tudi ostali občani. Med drugim je izpostavil tudi pomen ureditve pitne vode, komunalne infrastrukture, skrb za socialo in pestro društveno življenje ter dodal, da bodo posebno pozornost posvečali razvoju gospodarstva in turizma.

Prvič je bila v občinski svet izvoljena tudi Andreja Žago, ki je dejala, da je to zanjo nov izziv. »Želim si, da je več posluha za potrebe občanov. Da se dela mogoče res na manjših projektih, da je opazno, da se v kraju dogaja.« Tomaž Kurent upa, da bo tudi z novim županom takšno sodelovanje kot prej. »Da bomo skupaj sklepali prave predloge za nadaljnji razvoj občine. Prizadeval si bom za pomoč občine predvsem na področju kmetijstva, druga zadeva pa je obvoznica, da se naredi pravi predlog, s katerim bomo reši promet skozi jedro, ki bi ga bilo potrebno nato tudi urediti.«

Na sinočnji seji, ki jo je vodil najstarejši svetnik Alojzij Gregorčič, so imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednik je Boštjan Nemec, ostala člana pa sta Andreja Žago in Matjaž Štrukelj.

Besedilo in fotografije: R. N.

