Pijan voznik začetnik povzročil prometno nesrečo

20.12.2018 | 12:30

Foto: Arhiv DL

Novomeški policisti so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči na Sevnem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik začetnik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v parkiran avtomobil. 18-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola (1,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z vlomom škode za 6000 evrov

V Krmelju je med soboto in sredo nekdo vlomil v delavnico in odnesel varilne aparate, kotne brusilke in udarna kladiva. Škode je za okoli 6000 evrov.

Izkoristil krajšo odsotnost lastnikov

V naselju Pod Trško goro v Novem mestu je včeraj med 11.30 in 13.30 neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo. Odnesel je zlat nakit ter lastnika oškodoval za 2700 evrov.

Ob vrtni traktor in motorno kosilnico

Sevniški policisti so bili obveščeni, da je v kraju Zabukovje nad Sevnico nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odtujil vrtni traktor in motorno kosilnico. Lastnike je oškodoval za 5000 evrov.

Ukradel torbico iz nakupovalnega vozička

Nekaj po 18. uri je na parkirišču trgovskega centra v Novem mestu neznanec izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji odnesel torbico, ki jo je odložila v nakupovalni voziček. Oškodovana je za okoli 600 evrov.

M. Ž