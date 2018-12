Jaroslav Kovačič je triatlonec leta 2018

20.12.2018 | 15:15

Jaroslav Kovačič (levo) na podelitvi priznanj Triatlonske zveze Slovenije. (Foto: Vir: ŠD Posavje)

Na cilju v Almeri (Vir: ŠD Posavje)

Krško - Najboljši triatlonec letošnjega leta je Krčan Jaroslav Kovačič, član Športnega društva Posavja. Priznanja najuspešnejšim triatloncem leta 2018 je Triatlonska zveza Slovenije podelila v torek.

Z zmago na triatlonu Amsterdam–Almere na Nizozemskem je Krčan Jaroslav Kovačič septembra s časom 7:55,44 je postavil nov rekord proge, ki je stal skoraj 20 let, in kot prvi Slovenec na najdaljši triatlonski preizkušnji, ironmanu, presegel magično mejo osmih ur, postavil 35. izid vseh časov na svetu in se vpisal v elitni klub kakšnih 50 Zemljanov, ki so s 3,86 km plavanja, 180,25 km kolesarjenja in z 42,20 km teka opravili v manj kot osmih urah.

»Svojo vrhunskost je v uradnih programih Mednarodne triatlonske zveze potrdil na Evropskem prvenstvu v srednjem triatlonu na Ibizi. Sezono je zaključil na Tajvanu in se skozi sistem tekmovanja v svetovni seriji 'Challenge Family' uvrstil na tretje mesto na lestvici vrhunskih 'dolgoprogašev',« so navedli v posavskemu športnemu društvu.

Ob prejemu visoke priznanja je o novi sezoni 2019, na katero se že aktivno pripravlja, povedal: »Cilji za sezono so še vedno v nastajanju. Generalno pa bom preostanek svoje kariere posvetil Ironmanu na Havajih. Izredno željo imam, da se najprej kvalificiram in imam vidnejšo vlogo na tem nastopu. Prvi treningi so za mano. Ni jih bilo veliko. Telo si nekaj zapomni od pretekle sezone. Ta je bila letos zelo dolga. Tekmoval sem na 11. tekmah dolgega triatlona, kar je zalogaj tako za telo kot za psiho. Moja sezona bo od sedaj naprej štela tri do štiri tekme. Seveda bo nekaj tudi pripravljalnih. Glavni fokus bo usmerjen na sredino oktobra, ko bo tekma na Havajih.«

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, Kovačič s svojimi rezultati dviguje slovenski triatlon na višjo raven. Preko programa vadbe za najmlajše - Triatlonček v lokalnem okolju skrbi za promocijo tega, kot ga sam rad poimenuje, »čudovitega in zdravju prijaznega športa«. Nadaljevanje programa pa predstavlja trenerska ekipa »JK Triathlete«, ki skrbi za zdrav in strokoven pristop k športnem udejstvovanju na poti k oblikovanju vrhunskih športnikov v triatlonu.

M. Ž.