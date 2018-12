Spominki, ki prikazujejo zgodbe rok in krajev

20.12.2018 | 17:45

Igra spomin je izdelek, ki povezuje vse štiri občine.

Francka Murn se predstavlja v venčkom rož iz krep papirja.

Irena Blaznik je ustvarila paket keramičnih skodelic s čajem. Material omogoča, da čaj v skodelici ostane dlje časa topel.

Trebnje - V avli Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje so včeraj na ogled postavili nove spominke, ki so nastali izpod rok spretnih rokodelcev iz občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Žužemberk in Trebnje. Predstavili so tudi skupen izdelek, ki povezuje vse štiri občine, to je igro spomin.

Vsi izdelki so nastali v sklopu vseslovenskega projekta Zgodbe rok in krajev, v katerega je vključena tudi Lokalna akcijska skupina (LAS) STIK. Namen projekta je odkriti rokodelce in jim pomagati, da bi njihovi izdelki postali še bolj všečni za širšo javnost. »Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je pogosto partner v projektih, kjer udeleženci osvajajo nova znanja in veščine, tokrat pa smo še posebej zadovoljni, ker smo v projektu lahko znanju pridružili še dediščino ter uporabne in inovativne izdelke - spominke. Upam, da bosta edinstvenost in mojstrstvo, ki se skrivata v novih izdelkih, prepričala in da bodo novi spominki kot uporabno darilo našli svoj prostor v marsikaterem domu,« je povedala direktorica CIK Trebnje, v okviru katerega deluje LAS STIK, Patricija Pavlič.

V sklopu projekta so pripravili delavnice in izobraževanja, na katerih so rokodelce seznanili s potrebnimi strokovnimi znanji na različnih področjih, ki bi jim pomagali pri uspešnejšem nastopu na trgu. Mentorica je bila etnologinja Alenka Stražišar Lamovšek, novi izdelki pa so podkev za srečo, čaj z medom, piškoti Dom kranjske čebele, izberi svoj venček rož iz krep papirja, čaj za dva v keramični skodelici, skupni projekt pa je družabna igra spomin. »Razmišljali smo, kako bi lahko povezali vse štiri občine. Najlažje je to narediti z igro spomin. S tem smo želeli na čim enostavnejši način pokazati pestrost rokodelskih dejavnosti v tem prostoru in hkrati skozi igro otrokom omogočati, da spoznajo rokodelske dejavnosti, da se zanje zanimajo. Na drugi strani igra omogoča dodajanje novih parov, saj bomo z veseljem še kakšen par dodali, ko se bo odkril nov rokodelec ali nova rokodelska dejavnost.«

Venček rož iz krep papirja je izdelala Francka Murn z Dvora, ki motive črpa iz narave in najraje izdeluje travniške, planinske in vrtne rože. »Venček se lahko obesi kot lep spomin na steno ali kam drugam. Da sem ga izdelala, sem potrebovala dober teden. Skušala sem ustvariti rože, ki spominjajo na naravne,« je dejala Francka, ki iz krep papirja ustvarja tudi druge figure, za svoje izdelke pa je pridobila naziv mojster in certifikat rokodelstva art & craft Slovenija.

Na včerajšnji razstavi so si obiskovalci lahko poleg novih spominkov ogledali še izdelke, ki so jih na ogled prinesli Irena Blaznik, Nina Kolar, Tomaž Lavrih in klekljarice Stanka Vrenko, Martina Povše, Marija Prosenik, Stanka Dolenšek in Irena Ziherl Soršak, ki so skupaj z drugimi klekljaricami, Angelico Vidmar, Zdenko Rezelj, Miro Dražumerič in Katjo Kresal, na razstavi izdelovale klekljarske izdelke.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija